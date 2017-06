Congresul american pregateste noi sanctiuni impotriva Rusiei / Proiectul il impiedica pe Donald Trump sa relaxeze unilateral presiunea asupra Moscovei

Noua lege de sanctiuni, scrisa de senatori republicani si democrati si prezentata luni, face obligatorie unda verde din partea Congresului in cazul suspendarii sau relaxarii sanctiunilor existente de catre presedinte.Proiectul inscrie in lege sanctiunile impuse prin decret de Barack Obama, in special cele privind industria energetica ruseasca.De asemenea, prevede noi sanctiuni impotriva persoanelor "corupte" din Rusia, "implicate in grave incalcari ale drepturilor omului", care au furnizat arme presedintelui sirian Bashar al-Assad sai implicate in atacuri cibernetice.Ingerintele din Ucraina si criza siriana sunt alte motive pentru sanctiuni, pe langa campania de dezinformare condusa, potrivit Washingtonului, de Rusia in 2016.Sanctiunile s-ar adauga la o lege in discutie, si care este aproape sigur ca va fi adoptata, vizand inasprirea sanctiunilor impotriva Iranului din cauza activitatilor teroriste internationale".Un vor asupra procedurii va avea loc miercuri dimineata, deschizand calea unei adoptari finale la o data nefixata inca. Va urma votul Camerei Reprezentantilor."Aceste sanctiuni suplimentare vor trimite un mesaj puternic Rusiei si tuturor tarilor care incearca sa intervina in alegerile noastre: vor fi pedepsite", a declarat seful minoritatii democrate, Chuck Schumer.