Republica Moldova: Proiect privind combaterea propagandei ruse, depus in Parlament/ Reactia Rusiei: "O blocada informationala"

"Este nevoie de a elimina propaganda transmisa in R. Moldova de diferite grupuri din afara. Republica Moldova este vulnerabila la campanii mediatice din exterior. Suntem in situatia cand avem mai mult continut informational provenit din afara tarii decat autohton. Cel mai mult provin din Rusia. Are elemente de defaimare la adresa tarii noastre, dar si la adresa partenerilor nostri de dezvoltare. Sunt multe informatii false. Evident ca o astfel de decizie contine si elemente subiective determinate de contextul geopolitic, dar trebuie sa ne protejam cetatenii eliminand propaganda straina asa cum a facut Ucraina, care este intr-o situatie mai dificila decat noi, dar a luat decizii mult mai radicale", a declarat Vlad Plahotniuc.Plahotniuc a mai spus ca autorii acestei initiative sunt pregatiti sa-si asume consecintele politice care ar putea urma. Presedintele PD a explicat ca proiectul nu va inchide posturi de televiziune retransmise in Republica Moldova, ci vor fi interzise emisiunile cu caracter informativ prin care se face propaganda."Prevede doar eliminarea programelor informative prin care se desfasoara aceasa propaganda. Se vor pastra programele distractive si de agrement. Singurile programe unde vor avea loc modificari sunt cele care au un continut informativ. Vom avea dezbateri in Parlament pe marginea acestei initiative si speram sa fie cat mai constructive. Rolul sa fie securizat spatiul autohton".In fond, proiectul presupune ca va fi permisa emiterea programelor analitice, stirilor, si emisiunilor cu caracter militar doar cu referire la tarile membre UE, SUA, Canada si alte state care au semnat Conventia europeana pentru televiziune transfrontaliera, anunta Andrian Candu, presedintele Parlamentului de la Chisinau. Candu mai spune ca posturile care nu se vor conforma vor fi penalizate cu amenzi foarte mari, pana la retragerea licentei de activitate.Deschide.md aminteste ca Partidul Democrat si-a anuntat intentia de a inregistra un proiect de lege privind combaterea propagandei ruse pe data de 23 mai, imediat dupa revenirea lui Vlad Plahotniuc din Statele Unite.Viceministrul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse, Grigori Karasin, a calificat inregistrarea in Parlamentul de la Chisinau a proiectului de lege privind interzicerea retransmiterii programelor informative rusesti drept o blocada informationala a propriului popor, relateaza de asemenea Deschide.md "Acest fapt provoaca un sentiment de regret deoarece este vorba, in esenta, despre o blocada informationala a propriului popor", a declarat Karasin pentru RIA Novosti.