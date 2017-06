Incendierea unei persoane fara adapost de catre sase solicitanti de azil in metroul berlinez: O pedeapsa cu executare si sase cu suspendare

Cei cinci sirieni si un libian, cu varste cuprinse intre 15 si 21 de ani la momentul faptelor, sunt judecati de mai multe luni de un tribunal din Berlin. Judecatoarea, Regina Alex, a decis pedepse pentru loviri si ranire voluntara, dar nu si pentru tentativa de crima, cum cerea parchetul.Acuzatul principal, Nour N., 21 de ani, a primit doi ani si noua luni de inchisoare cu executare. Alte trei persoane au fost condamnate de curtea pentru minori la opt luni de inchisoare cu suspendare si munca in folosul public.Doi dintre acuzati au fost condamnati la patru saptamani de inchisoare si munca in folosul public.In noaptea de 25 spre 26 decembrie, in statia de metroul, grupul de tineri a dat foc la perna pe care dormea persoana fara adapost si a luat-o la fuga.Interventia calatorilor si a unui conductor, care a venit cu un extinctor, a permis persoanei fara adapost in varsta de 37 de ani sa scape.Imaginile au socat opinia publica.Acest incident, care a venit la un an dupa valul de agresiuni sexuale comise de migranti in noaptea de Anul Nou la Koln si la cateva zile dupa atentatul din Berlin, a relansat dezbaterile legat de valul de criminalitate prezumtiv legata de afluxul de refugiati.Germania a primit din 2015 peste un milion de solicitanti de azil.