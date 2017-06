Comisia Europeana lanseaza procedurile de infringement impotriva Poloniei, Ungariei si Cehiei, pentru refuzul de relocare a migrantilor

Aceste proceduri pot ajunge pana la sesizarea Curtii de Justitie a UE si la sanctiuni financiare grele.In fata afluxului extraordinar de solicitanti de azil in Italia si Grecia, tarile UE au decis sa repartizeze de maniera exceptionala pana la 160.000 de persoane din cele doua tari in restul UE.Acest plan de relocalizare, care ar fi trebuit sa incarneze solidaritatea europeana, a ilustrat mai degraba diviziunile dintre statele membre, care nu l-au aplicat decat cu incetinitorul sau chiar deloc.Pana in prezent, doar 20.000 de solicitanti de azil au fost relocati.