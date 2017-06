Junker, despre milionul de "bebelusi Erasmus": Comisia Europeana nu poate sa-si aroge meritul pentru asta, dar ma bucur foarte mult pentru acest mod de a face Europa mai unita

Seful Comisiei Europene a declarat, in cadrul unei dezbateri festive din Parlamentul European, ca el "s-a indragostit ca prima oara" de Europa de fiecare data cand a calatorit prin Batranul Continent."Acest lucru pare sa se fi intamplat si cu unii dintre cei care au luat parte la Erasmus, inslusiv intr-un sens mult mai romantic. Se zvoneste chiar ca sunt un milion de bebelusi Erasmus", a afirmat Jean Claude Juncker."Comisia nu poate sa-si aroge meritul pentru asta, dar ma bucur foarte mult pentru acest mod de a face Europa mai unita", a adaugat el.Celebrarile din Strasbourg au fost dedicate faptului ca s-a ajuns la nou milioane de studenti de la fondarea programului, in 1987.Finantarile si mijlocirea Erasmus ajuta studentii sa isi realizeze o parte din studii in alte tari UE.