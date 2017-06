Politia britanica, acuzata ca a musamalizat moartea unui denuntator rus, Alexander Perepilichnyy, gasit mort in Londra

Lovely ❤️Monday, wish you beautiful day\uD83D\uDC8B\uD83D\uDC8B\uD83D\uDC8B#italy#milanostyle#italytravel#lovephoto#milan#vibes##lifestyle#mystyle#trendy#fashion#fashiongram#fashionista#fashionblogger#fabulous#favorite#lovely#mylook#beauty#chic#mode##love##sweet#monday#chic#mode#charm#lovebeauty#iconic#mondaymorning#mondaymotivation#piece O postare distribuită de Elmira (@elmiramedins) pe 15 Mai 2017 la 03:10 PDT

Politia din Surrey si familia lui Alexander Perepilichnyy, 44 de ani, la momentul mortii, cred ca rusul, care se mutase in Marea Britanie, a murit de atac de cord, in noiembrie 2012.O investigatie realizata de BuzzFeed News arata insa ca Statele Unite si Franta sunt din ce in ce mai ingrijorate ca omologii lor din Regat nu au investigat in mod adecvat acest deces."Credem cu tarie ca Perepilichny a fost asasinat la ordinele directe ale lui Putin sau ale unor oameni apropiati lui", a declarat un oficial american de rang inalt din serviciile secrete, care a preferat sa-si pastreze anonimatul.Perepilichnyy a fugit din Moscova si a predat procurorilor elvetieni probe legate de o schema de frauda fiscala de 230 milioane de dolari, pusa la punct de oficiali guvernamentali rusi.Cazul este legat de cel al lui Serghei Magnitsky, avocatul rus care a fost gasit mort in inchisoare dupa ce dezvaluit aceasta schema. Initial, Perepilichnyy a participat la acesta frauda, dar s-a intors impotriva actorilor principali dupa moartea lui Magnitsky.Ziaristii americani au descoperit o femeie din Ucraina, Elmira Medynska, acum in varsta de 27 de ani, care si-a petrecut cu Perepilichnyy ultimele doua nopti din viata sa, la hotelul Bristol din Paris.Medynska, care spune ca este creator de moda si locuieste intr-un penthouse pe strada Victor Hugo, in Paris, spune ca nu a discutat niciodata cu un anchetator britanic. Britanicii i-ar fi trimis un mail, dar nu au mai revenit, dupa ce le-a oferit detaliile de contact, spune ea.Cei doi au stat la hotelul parizian doua nopti, comandand "pachetul romantic", si au plecat in 10 noiembrie, cand Perepilichnyy a revenit la Londra.In aceeasi zi, mai tarziu, Perepilichnyy a murit, in timp ce alerga in apropierea locuintei sale.Medynska a declarat pentru site-ul de stiri ca nu stia ca Perepilichnyy era casatorit si nici ca acesta era implicat in vreo ancheta.Aceasta sustine ca a aflat vestea printr-un email primit de la sotia lui Perepilichnyy, Tatiana, care i-a adresat "cuvinte urate".Dupa ce a cautat pe Google cine era barbatul cu care se intalnise, Medynska spune ca nu a fost surprinsa de decesul sau."Se intampla cu rusii din Londra. A dat informatii rusesti Elvetiei si poti fi omorat pentru asta.Compania care i-a asigurat viata a cerut noi analize si s-a constatat ca in stomacul acestuia au fost gasite urme ale unei plante otravitoare rare, Gelsemium elegans. Aceasta otrava a mai fost folosita in trecut de asasini rusi si chinezi.