Serviciile secrete din R. Moldova cred ca cei cinci diplomati rusi expulzati luna trecuta erau acoperiti GRU. Acestia ar fi recrutat gagauzi care sa lupte in estul Ucrainei

Moldova i-a expulzat pe 29 mai, fara a explica decizia, premierul Pavel Filip spunand ca guvernul sa a avut “motive intemeiate”.Potrivit surselor citate, familiare cu acest caz, cei cinci au fost declarate persoane non-grata pentru presupuse activitati ca ofiteri acoperiti ai serviciului militar rusesc, GRU.Sursele au spus ca rusii expulzati recrutau luptatori din Gagauzia, o regiune autonoma pro-rusa.Ministerele apararii si de externe de la Moscova au refuzat sa comenteze informatiile.Serviciile de informatii moldovenesti cred ca luptatorii recrutati din Gagauzia au fost trimisi mai intai intr-o tabara de antrenament din regiunea Rostov din sudul Rusiei. Rusia a folosit cel putin doua tabere militare in Rostov pentru a antrena voluntari care sa lupte in estul Ucrainei, potrivit dovezilor adunate de Reuters si de presa rusa.Cele trei surse au declarat Reuters ca informatii despre gagauzii care lupta in estul Ucrainei au fost aduse in atentia autoritatilor de la Chisinau de serviciul secret al Ucrainei, SBU.Cu aceste informatii, autoritatile moldovene au putut sa depisteze, sa aresteze si sa interogheze luptatori gagauzi care se intorceau din cadrul conflictului.Cei cinci diplomati au fost declarati persona non grata pe 29 mai, cand li s-a cerut sa paraseasca neintarziat teritoriul R. Moldova. Radio Chisinau a scris pe 30 mai, citand presa rusa, ca printre cei expulzati se numara atașatul militar al Ambasadei Federației Ruse de la Chișinău, Igor Dovbnea, consilierul atașatului militar, Aleksandr Grudin și primul secretar al Ambasadei, Rinat Anderjanov.Acesta a devenit cunoscut in R. Moldova vara trecuta dupa ce a condus beat, fiind aproape sa loveasca doi localnici, comportamentul sau fiind filmat.Cand i s-a atras atentia, acesta le-ar fi recomandat celor nemultumiti "sa se uite ce fel de numere au si sa inchida toate intrebarile”.La acea vreme, deschide.md nota ca De regula, functiile de Secretar 1 si Secretar 2 in cadrul Ambasadei ruse sunt functii de acoperire pentru ofiterii serviciilor de informatii.