Erdogan: Izolarea Qatarului este inumana si impotriva valorilor islamice. Este ca o condamnare la moarte

Erdogan a luat apararea Qatarului intr-un discurs in parlament pentru membrii partidului sau, AKP, aflat la guvernare in Turcia.“O foarta grava greseala este facuta cu Qatar, izolarea unei natiuni in toate sectoarele este inumana si impotriva valorilor islamice. Este ca si cand Qatarul a primit pedeapsa cu moartea”, a afirmat Erdogan.Arabia Saudita, Emiratele Arabe, Bahrein si Egipt au rupt relatiile cu Qatar saptamana trecuta, acuzandu-l ca sprijina militantii islamisti si Iran, acuzatii pe care Doha le respinge ca nefondate.Erdogan a spus marti si ca Arabia Saudita este cea care ar trebui sa rezolve aceasta criza.