O drona a Phenianului ce a cazut in Coreea de Sud facuse fotografii ale sistemului american THAAD 

"Confirmam ca a facut circa 10 fotografii" ale sistemului anti-racheta, a declarat un oficial al ministerul apararii de la Seul.Drona, echipata cu o camera foto, a fost descoperita intr-o zona muntoasa din apropierea granitei, anuntase vineri armata sud-coreeana.Gasirea dronei - la o zi dupa ce Phenianul anuntase joi testarea unui nou tip de racheta anti-nave - ar putea ridica intrebari in privinta calitatii apararii anti-aeriene a Coreii de Sud intr-o perioada in care Seulul se confrunta cu programele nucleare si de rachete ale Nordului.Forma aparatului zburator este asemanatoare cu cea a unei drone nord-coreene decoperite in 2014 pe o insula din apropierea granitei, afirma statul major general de la Seul."Drona descoperita acum pare neglijent facuta, dar e mai usoara decat cele anterioare", a declarat Reuters o sursa militara sud-coreeana.In 2014, Coreea de Sud a spus ca trei drone ale Phenianului au fost gasite in localitati de frontiera.O ancheta comuna a Sudului cu SUA a concluzionat ca acestea fusesera trimise in misiuni de recunoastere de Phenian, care a negat, spunand ca aceste concluzii sunt pure inventii.Coreea de Nord are circa 300 de vehicule aeriene fara pilot de mai multe tipuri, inclusiv de recunoastere si de lupta, afirma anul trecut ONU.Dronele descoperite in Coreea de Sud au fost probabil procurate prin firme-paravan din China, ele avand componente fabricate in China, Cehia, Japonia si Statele Unite, potrivit raportului ONU citat.