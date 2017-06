Seful Pentagonului, "socat" de lipsa de pregatire a armatei americane

In fata Comisiei Fortelor Armate din Camera Reprezentantilor, ministerul american al Apararii a reamintit ca s-a retras din armata dupa intrarea in vigoare a "sechestrarii", cu referire la un mecanism bugetar care a determninat restrictii in portofoliul armatei."Patru ani mai tarziu, m-am intors la minister si am fost socat de ceea ce am vazut in ceea ce priveste pregatirea noastra de lupta", a explicat Mattis, audiat referitor la propunerea privind bugetul Apararii propus de Donald Trump pentru anul fiscal 2018."Niciun inamic din teren nu a fost la fel de distructiv pentru pregatirea armatei noastre", precum "sechestrarea", a sustinut el ferm.In proiectul de buget pentru 2018, presedintele american propune majorarea bugetului Apararii cu aproximativ 10% (pana la 639 de miliarde de dolari), comparativ cu cel propus de fostul presedinte american Barack Obama in 2017.