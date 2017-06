Fostul jucator NBA Dennis Rodman este asteptat sa soseasca in Coreea de Nord, marti, in ceea ce va reprezenta a cincea sa vizita in aceasta tara asiatica si care va avea loc pe fondul unei mari tensiuni intre Washington si Phenian, a informat luni CNN, citat de agentia EFE.

Rodman a refuzat, pe aeroportul internațional din Beijing, să răspundă întrebărilor CNN despre o posibilă vizită în Coreea de Nord, dar ulterior postul american menționat a primit confirmarea de la doi oficiali nord-coreeni.

Totuși, nu este clar care ar putea fi scopul vizitei fostului star NBA, care este unul din puținii americani care s-au întâlnit cu actualul lider de la Phenian, Kim Jong Un, potrivit Agerpres.