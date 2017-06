Manifestatii in Rusia: Opozantul Alexei Navalnii, condamnat la 30 de zile de inchisoare

"Sentinta: 30 de zile", a scris Kira Iarmych. Bloggerul anticoruptie, 41 de ani, retinut la iesirea din locuinta sa luni dupa-amiaza, a comparut in fata unui tribunal din Moscova pentru nesupunere fata de fortele de ordine si incalcari ale regulilor privind organizarea manifestatiilor, potrivit Agerpres. Mii de rusi, adeseori foarte tineri, au iesit pe strazi in zeci de orase, inclusiv in apropiere de Kremlin, la Moscova, unde fortele de ordine au incercat sa respinga multimea recurgand uneori si la lovituri de bastoane.ONG-ul OVD-Info afirma ca a numarat cel putin 600 de oameni arestati la Moscova si 300 la Sankt Petersburg (nord-vest), precizand ca este vorba de date inca preliminare. Multiple arestari au avut loc in orasele de provincie, la Vladivostok (Extremul rient), enclava Kaliningrad (Baltica), Norilsk (marele Nord) si Soci (sud).