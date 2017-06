VIDEO Pep Guardiola, discurs la protestele pentru independenta Cataloniei

Managerul clubului de fotbal Manchester City, Pep Guardiol, s-a alaturat duminica protestatarilor care militeaza pentru dobandirea independentei regiunii Catalonia fata de Spania, scrie EurActiv.com "O sa votam, chiar daca statul spaniol nu doreste. Unica riposta posibila: votati. Nu exista alta cale de rezolvare", a declarat Guardiola in fata unei multimi de peste 40 de mii de oameni.Nici o tara europeana nu se implica in aceasta problema interna, chiar daca catalanii considera ajutorul unul benefic pentru intreg blocul UE.Guvernul spaniol a denuntat incercarea catalana de a organiza un nou referendum pentru independenta si a anuntat, ca in ultima instanta, vor activa Articolul 155 din Constitutie si vor recurge la suspendarea autoritatii catalane, dar numai daca este absolut necesar.Premierul separatist al Cataloniei, Carles Puigdemont, a anuntat la finalul saptamanii trecute ca va organiza la 1 octombrie un referendum privind independenta regiunii din nord-estul Spaniei pe care o conduce, in pofida interdictiei pronuntate de justitie, transmite Agerpres."Vreti sa fie Catalonia un stat independent sub forma de republica?" - aceasta va fi intrebarea pusa catalanilor, a spus Puigdemont , revendicand "dreptul la un referendum de autodeterminare".Catalanii sunt divizati cu privire la independenta: 44,3% ii sunt favorabili, iar 48,5% se opun, potrivit ultimului sondaj al unui institut guvernamental. Dar ei doresc in majoritate (73,6%) sa poata sa se pronunte prin referendum.