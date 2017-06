VIDEO Manal, sofatul si lupta pentru emancipare: "M-am simtit la volan precum una dintre pasarile tatalui meu, libera"

A inceput drept un protest si a ajuns la stadiul unei discutii nationale. O femeie din Arabia Saudita a avut curajul sa conduca un SUV incalcand astfel una din multele restrictii la care sunt supuse femeile in tara sa, scrie The Guardian. In anul 2011, o doamna de varsta mijlocie, Manal al-Sharif , s-a hotarat sa se inregistreze in timp ce conducea pe drumurile publice din Arabia Saudita si sa posteze filmuletul pe retelele sociale Facebook si Twitter. "Vreau sa imi conduc masina" a fost apelul postat de Al Sharif pe Facebook, in care le invita pe femeile saudite sa iasa in strada pe 17 iunie si sa protesteze impotriva discriminarilor la care sunt supuse.Aceasta a cerut ajutorul a doi prieteni pentru a-si pune planul in aplicare, scrie The Guardian. Femeia ne marturiseste senzatia placuta pe care a simtit-o in momentul conducerii autovehiculului: "Ma simt ca o pasare libera din colivie".Dupa ce a condus o buna perioada de timp, s-a decis sa opreasca si sa achizitioneze o surpriza pentru baiatul ei. In parcare, femeia a observat o multime de soferi barbati care au inceput sa o barfeasca. Acest fapt nu a deranjat-o, ci dimpotriva i-a produs o stare de bine, deoarece stia ca "a schimbat un taboo".Manal povesteste ca a sofat ulterior declansarii dezbaterii nationale chiar pe langa o sectie de de politie si nu i s-a intamplat nimic, dar, se declara convinsa ca daca ar fi circulat inainte de mediatizare ar fi fost cu siguranta arestata.Acum, Manal, care a devenit o adevarata voce pentru drepturile femeilor din tara sa, dar si din spatiul arab, ezvaluie faptul ca multe femei au licenta de conducator auto si chiar masini achizitionate, dar multora le lipseste in continuare curajul de a se lupta cu prejudecatile, scrie The Guardian.Desi nu exista o lege oficiala care sa interzica dreptul femeilor de a conduce un automobil, regulile religioase interzic acest lucru si chiar pedepsesc femeile care indraznesc totusi sa conduca. Este singura tara araba din zona si singura din lume unde acest drept le este interzis femeilor. In toate celelalte tari arabe din Orientul Mijlociu, femeile pot conduce fara probleme.Regula religioasa si pedepsele pot varia, pentru ca Arabia Saudita nu are un cod penal. Pedepsele sunt bazate in general pe legea religioasa, care nu este scrisa.Aceasta lege prevede ca orice femeie din Arabia Saudita trebuie sa aiba un gardian barbat. Acesta poate sa fie tatal, sotul, fiul sau fratele femeii respective. Pentru orice activitate legata de condus ea trebuie sa se bazeze pe acest gardian sau pe alt membru barbat al familiei. Avand in vedere ca femeile din Arabia Saudita nu pot folosi nici mijloacele de transport in comun, femeile depind doar de automobilele conduse de rudele barbati, de taxiuri si de mersul pe jos.