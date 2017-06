SUA: Actul privind inregistrarile prezidentiale va include termenul "social media" ca material documentar/ Stergerea postarilor din mediul online va reprezenta obiectul unor masuri disciplinare

"Pentru a mentine increderea publica in guvern, oficialii alesi trebuie sa raspunda pentru ceea ce fac si spun; acest lucru include si postarile de pe Twitter de 140 de caractere", a spus Quigley."Folosirea frecventa si nefiltrata a presedintelui Trump a contului personal de Twitter ca mijloc de comunicare oficial este fara precedent. Daca presedintele va apela la social media pentru a face declaratii bruste in ceea ce priveste politica publica, trebuie sa ne asiguram ca aceste declaratii sunt documentate si pastrate pentru referinte ulterioare. Twitter-ul este puternic, iar presedintele trebuie sa poata fi tras la respundere pentru fiecare postare", a mai adaugat acesta.In 2014, Arhivele Nationale au lansat indrumari in care afirma convingerea ca mediile sociale merita sa fie inregistrate. Utilizarea fara precedent a Twitter-ului de catre presedintele SUA atrage atentia asupra acestei preocupari.O alta preocupare se refera la stergerea frecventa a tweet-urilor de catre Donald Trump. Includerea mijloacelor de comunicare sociala in Legea inregistrarilor prezidentiale asigura faptul ca postarile sterse sunt documentate si face ca eliminarea acestora sa reprezinte obiectul unor masuri disciplinare.