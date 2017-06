Sean Spicer, purtatorul de cuvant al Casei Albe: Statele Unite condamna cu fermitate arestarea a sute de protestatari pasnici in toata Rusia

"Statele Unite condamna cu fermitate detentia a sute de protestatari pasnici in toata Rusia", a declarat purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sean Spicer, intr-un briefing de presa."Retinerea protestatarilor pasnici, a observatorilor drepturilor omului si a jurnalistilor este un afront la valorile democratice fundamentale", a conchis acesta.Amintim ca opozantul numarul unu al Kremlinului, Alexei Navalny, si aproape o mie dintre partizanii sai au fost arestati luni in timp ce au participat la actiune de protest in intreaga Rusia, in cadrul unei zile de mobilizare impotriva coruptiei elitelor.