Procurorul general al SUA, Jeff Sessions, va depune marturie, marti, in sesiune publica, in fata Senatului, despre intalnirile cu ambasadorul Rusiei

Audierea va incepe la ora 18,30 GMT in fata comisiei pentru Informatii, care deruleaza propria investigatie in privinta Rusiei, si va avea ca subiect prezumtivele ingerinte ale Moscovei in campania americana si intalnirile dintre membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump si Moscova.Dupa cateva zile de ezitari, Jeff Sessions a acceptat sa depuna marturie in cadrul unei sedinte publice, asa cum cereau democratii, si nu cu usile inchise.Procurorului general i se reproseaza ca nu a spus, in cadrul audierii pentru confirmare din Senat, in ianuarie, ca s-a intalnit de doua ori in 2016 cu Serghei Kisliak, reprezentantul Moscovei la Washington, ale carui contacte cu generalul Michael Flynn l-au costat pe cel din urma postul de consilier pentru securitate nationala.Dupa dezvaluirea acestor intalniri, in martie, Jeff Sessions s-a recuzat din ancheta condusa de FBI, institutie aflata, ierarhic, in subordinea sa, despre ingerintele rusesti si contactele dintre membrii echipei de campanie a lui Trump cu Rusia.Potrivit CNN, James Comey, fostul sef al FBI, ar fi declarat senatorilor, in cadrul unei audieri cu usile inchise, ca Jeff Sessions s-a intalnit cu Serghei Kisliak a treia oara, in marja unui eveniment de campanie la Washington, in aprilie 2016, ceea ce procurorul general neaga.In ciuda recuzarii, Jeff Sessions, fost senator de Alabama, a semnat in mai o scrisoare in care ii recomanda presedintelui Trump sa-l demita pe James Comey, sub pretextul ca a gestionat gresit ancheta privind mailurile lui Hillary Clinton ... o explicatie care s-a prabusit repede, dupa ce Donald Trump a admis ca decizia sa a fost legata de ancheta privind Rusia, un nor negru care persista sa arunce umbra deasupra mandatului sau.Jeff Sessions va trebui sa clarifice si comportamentul sau dupa ce James Comey i-a cerut, in februarie, sa se interpuna intre el si liderul republican.Fostul sef al FBI a povestit ca la finalul unei reuniuni, in 14 februarie, Donald Trump a invitat afara toti consilierii din Biroul Oval, inclusiv pe procurorul general."Am avut impresia ca se va petrece ceva important. Aveam sentimentul ca ministrul stia ca nu ar fi trebuit sa plece".Ramasi singuri, Trump i-ar fi cerut lui Comey sa abandoneze ancheta privindu-l pe Michael Flynn.Comey sustine ca a mers a doua zi la Jeff Sessions pentru a-i cere sa nu-l mai lase niciodata singur cu presedintele, cu scopul de a impiedica orice ingerinta politica in investigatii. Jeff Sessions nu a raspuns, afirma Comey."Poate ma insel, dar limbajul sau corporal parea sa spuna: ce pot face", a povestit fostul sef al FBI.