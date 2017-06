Numarul asistentelor medicale din UE care au cerut sa lucreze in M. Britanie a scazut cu 96% dupa votul pentru Brexit

Numarul asistentelor medicale din UE care s-au inregistrat sa lucreze in Marea Britanie a scazut cu 96% dupa votul pentru iesirea Regatului Unit din blocul comunitar, anul trecut, relateaza Sky News, potrivit News.ro.





Mai exact, numarul asistentelor noi care au cerut drept de munca in tara a scazut de la 1.304 in iulie anul trecut, la 46 in aprilie anul acesta, potrivit cifrelor date publicitatii de Nursing & Midwifery Council.





Aceasta scadere vine in conditiile in care sistemul medical britanic de stat, NHS, intampina deja o criza in privinta recrutarilor.





In prezent, aproximativ 57.000 de cetateni UE lucreaza in spitalele si clinicile de stat din Marea Britanie, iar aproximativ 20.000 dintre acestia sunt asistente.





Un ONG britanic, The Health Foundation, a avertizat ca scaderea dramatica ar putea duce la un deficit de personal medical de aproximativ 30.000 de asistente. "Fara asistente medicale din UE va fi si mai dificil pentru NHS si alti angajatori sa gaseasca angajatii de care au nevoie pentru a oferi ingrijirea pacientilor in siguranta", a avertizat un reprezentant al ONG-ului.