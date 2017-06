VIDEO ​Brazilia: Unui tanar i-a fost tatuat pe frunte "Sunt un hot", dupa ce a fost acuzat ca a vrut sa fure o bicicleta

Suspectii spun ca tanarul de 17 ani a incercat sa fure o bicicleta, dar acesta neaga. Familia sa spune ca are probleme mentale si ca este consumator de droguri.Politia i-a identificat pe cei doi dupa ce a publicat inregistrarea video online.Suspectii, cu varste de 27 si 29 de ani, au recunoscut ca au tatuat acest mesaj - "Sunt un hot si un ratat" - pentru a-l pedepsi pe adolescent.Politia din Sao Bernardo do Campo, in statul Sao Paulo, nu a confirmat inca tentativa de furt.Cei doi l-au prins pe baiat, i-au legat mainile si picioarele si l-au tatuat."I-am rugat sa imi faca tatuajul pe brat dar au spus ca il vor face pe frunte si au inceput sa rada", a declarat el, pentru ziarul Folha de S.Paulo."I-am implorat mai degraba sa imi rupa o mana sau un picior", a adaugat el.O campanie online care isi propune sa stranga bani pentru a-l ajuta pe tanar sa scape de tatuaj a strans pana acum 19.000 de reali (5.800 de dolari).