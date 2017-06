Trump va fi dat judecata pentru ca incalcat Constitutia, evitand sa renunte la anumite proprietati cand a devenit presedinte

Procurorii generali ai Washingtonului si statului Maryland spun ca il vor da in judecata pe presedintele Trump luni, pentru ca ar fi incalcat clauzele anticoruptie din Constitutie acceptand plati si beneficii de la guverne straine de la mutarea sa in Casa Alba, relateaza Washington Post, potrivit News.ro.





Procesul, primul de acest gen adus de entitati guvernamentale, se axeaza pe faptul ca Trump a ales sa pastreze dreptul de proprietate asupra companiei sale cand a devenit presedinte. Trump a declarat in ianuarie ca isi transfera actiunile intr-un fond gestionat de fiii sai pentru a elimina potentialele conflicte de interese.









Cu toate acestea, procurorii generali ai Washingtonului ai al statului Meryland sustin ca Trump si-a incalcat mai multe promisiuni de a separa datoriile sale publice de interesele sale private.





Faptul ca Trump a continuat sa fie proprietarul unui imperiu de afaceri global a facut ca presedintele sa aiba legaturi "cu o legiune de actori guvernamentali straini si interni", subminand integritatea sistemului politic american.









Suspiciuni de concurenta neloiala





Printre elementele-cheie ale anchetei figureaza Trump International Hotel, deschis anul trecut de Trump in apropiere de Casa Alba. Pe langa problema platilor din strainatate, noua plangere subliniaza ca acest hotel reprezinta o problema de concurenta pentru hotelurile invecinate.





Washington Post citeaza mai multe exemple de tari straine care manifesta o preferinta pentru acest hotel, precum Kuwaitul, care a transferat acolo un eveniment prevazut initial la Four Seasons.





Trump a mers personal sa primeasca invitatii la hotel, dupa investirea in functie.





Arabia Saudita, destinatia primei vizite in strainatate a lui Trump, a inchiriat de asemenea camere la hotel, prin intermediar, dupa investirea in functie a liderului de la Casa Alba.





Turcia a organizat un eveniment sponsorizat de stat acolo luna trecuta, iar ambasadorul Georgiei a stat la hotel in aprilie.





In consecinta, hotelul ar putea atrage evenimente care ar fi fost organizate altfel la centrul de conventii din Washington sau la cel din Maryland detinute de stat, ale caror venituri merg la buget, spun procurorii.





In ianuarie, ONG-ul anticoruptie Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, sprijinit de juristi si specialisti in drept constitutional, au depus o plangere similara la un tribunal federal din New York, bazandu-se pe aceeasi clauza. Insa noua plangere este prima prezentata de entitati guvernamentale.





Dupa ce a fost investit in functie, in luna ianuarie, Trump le-a incredintat fiilor sai controlul asupra functionarii afacerilor sale, dar si-a pastrat toate activele din cadrul Trump Organization. Mai mult, fiul sau, Eric, a dezvaluit ca il tine la curent pe tatal sau cu situatia grupului.