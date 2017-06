Sorin Grindeanu a semnat impreuna cu premierul Croatiei doua acte pentru intensificarea relatiilor economice

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, luni, dupa intalnirea cu omologul sau croat, Andrej Plenkovic, de la Zagreb, ca au semnat impreuna doua documente care vizeaza intensificarea relatiilor economice bilaterale, relateaza News.ro.









Sorin Grindeanu a precizat ca a fost scoasa in evidenta dorinta ameblor state de a consolida cooperarea in plan bilateral si ca parteneri in cadrul Uniunii Europene si ca a semnat impreuna cu omologul sau Acordul privind protectia reciproca a informatiilor clasificate si Memorandumul de Intelegere privind cooperarea intre Camera de Comert si Industrie a Romaniei si Camera Economica a Republicii Croatia.





"S-au semnat doua documente privind protectia reciproca a informatiilor clasificate si Memorandumul de Intelegere privind colaborarea dintre Camera de Comert si Industrii a Romaniei si cea a Croatiei, semnarea acestor documente arata intentia ambelor state de a intensifica relatiile bilaterale. Am agreat ca din prespectiva relatiilor economice exista un potential important de crestere care trebuie valorificat. Am exprimat dorinta de a intensifica noi oportunitati in vederea dinamizarii relatiilor economice dintre Romania si Croatia", a spus Grindeanu, aratand ca anul trecut schimburile comerciale dintre Romania si Croatia "au fost ca suma in jur de 270 de milioane de euro.

Premierul Grindeanu se intalneste cu Gordan Jandrokovic, presedintele Parlamentului croat si va fi primit de catre presedintele croat, Kolinda Grabar Kitarovic. Vizita se va finaliza cu o conferinta de presa sustinuta la Zagreb.