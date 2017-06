Mii de partizani ai lui Alexei Navalny au manifestat in mai multe orase din Rusia / Navalny a fost arestat in Moscova

Navalny a fost arestat si el in timp ce se indrepta spre centrul Moscovei, pentru a participa la protest, a anuntat sotia sa, pe Twitter."Salut, sunt Iulia Navalnaia. (...) Alexei a fost arestat la intrarea in cladire. A cerut sa va transmit ca proiectul nu s-a schimbat: Tverskaia", strada din centrul capitalei unde era prevazut protestul, potrivit unui mesaj postat pe contul oficial al opozantului.Este vorba de al doilea val de proteste, dupa cele din 26 martie, organizate in Rusia de Navalny, care conduce o campanie anticoruptie pe internet si si-a anuntat intentia de a candida impotriva lui Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din 2018.Potrivit presei locale, circa 3.000 s-au adunat la Novosibirsk, in Siberia, alte manifestatii de o amploare mai mica avand loc in Krasnoiarsk, Kazan, Tomsk, Vladivostok si mai multe alte orase.La Moscova, circa zece persoane au fost arestate inainte de startul marsului, prevazut la ora 14,00 (12,00 GMT), potrivit site-ului OVD Info, care efectueaza o monitorizare a arestarilor in timpul manifestatiilor.In 26 martie, cateva sute de oameni au fost arestati in Moscova in cea mai mare manifestatie antiguvernamentala din ultimii ani. Navalny insusi a petrecut 15 zile in inchisoare.