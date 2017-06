​Norvegia va interzice valul integral in invatamant, de la crese pana la universitati

Interdictia, promisa anul trecut de coalitia la putere - conservatori si dreapta anti-imigratie - vizeaza niqab-urile, burqa, dar si cagulele sau mastile."Nu vrem haine care sa acopere chipurile in crese, scoli si universitati", a explicat ministrul Educatiei si Cercetarii, Torbjørn Røe Isaksen. "Aceste vestminte impiedica o buna comunicare, determinanta pentru ca elevii si studentii sa poata invata bine", a spus el, intr-un comunicat.Proiectul de lege, care va face obiectul unei consultari pana in septembrie, nu prevede la acest stadiu eventuale sanctiuni.Portul valului integral este relativ putin intalnit in Norvegia, dar chestiunea revine frecvent in dezbaterile publice. Angajarea de catre Consiliul Islamic, o organizatie care reprezinta musulmanii, a unei femei care poarta niqab in pentru a se ocupa de comunicarea publica, a starnit dezbateri la inceputul anului.Minoritar in Parlament, guvernului poate conta in Parlament pe sprijinul majoritatii celorlalte partide, potrivit presei norvegiene, care precizeaza ca legea ar urma sa fie votata in primavara lui 2018.