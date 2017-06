Conservatorii britanici relanseaza negocieri cu Partidul Democrat Unionist, o formatiune rasista, in vederea formarii unui guvern, pe fondul unor ingrijorari la Dublin

Conservatorii premierului britanic Theresa May relanseaza luni negocieri cu partidul nord-irlandez DUP in vederea formarii unui Guvern, insa aceasta perspectiva provoaca ingrijorari la Dublin, relateaza AFP, potrivit News.ro.





Intr-o conversatie la telefon cu May, puternic slabita de infrangerea in alegerile legislative de joi, premierul irlandez Enda Kenny si-a exprimat "preocuparea" in fata perspectivei unui acord intre Partidul Conservator si Partidul Democrat Unionist (DUP), o mica formatiune ultraconservatoare si pro-Brexit.





Seful Guvernului irlandez, care urmeaza sa fie inlocuit de succesorul sau saptamana viitoare, a avertizat-o pe May ca "nimic nu trebuie sa puna in cauza Acordul din Vinerea Sfanta" care a pus capat, in 1998, unei perioade de 30 de ani de violente in Irlanda de Nord.





Partidul Conservator al lui May si-a pierdut majoritatea absoluta joi si depinde de-acum de DUP, ale carui zece mandate le-ar permite conservatorilor (318 deputati) sa atinga pragul de 326 de mandate necesar sa guverneze .





Aceasta perspectiva face obiectul unor critici puternice in Regatul Unit, din cauza conservatorismului social al partidului nord-irlandez, care se opune vehement casatoriei intre persoane de acelasi sex si avortului.





Dar si pentru ca un asemenea acord ar pune problema neutralitatii Guvernului britanic in Irlanda de Nord, o regiune in care se inregistreaza in continuare tensiuni puternice, la 20 de ani dupa incheierea "tulburarilor".





Sefa DUP Arlene Foster a anuntat duminica faptul ca aceste discutii vor continua aceasta saptamana in vederea unui acord, precizand ca urmeaza sa o intalneasca pe May la Londra, marti.





"Culoarul mortii"





Rezervelor Dublinului se adauga ingrijorarii lui May, care este supusa in continuare unei presiuni maxime.





Fostul ministru al Finantelor George Osborne a comparat-o cu "un cadavru ambulant". "Singura intrebare este cat timp va sta pe culoarul mortii", a lansat el, cu ferocitate, pe BBC.





Presa britanica apreciaza totodata ca May ar putea sa pastreze cu dificultate cheile de la numarul 10 pe Downing Street maimult de cateva luni.





The Sunday Times da asigurari chiar ca Boris Johnson se pregateste sa-i ia locul.





Insa ministrul de Externe a dezmintit si a dat asigurari ca este "100% in spatele lui Theresa May".





Argumentand in favoarrea nevoii unei "stabilitati" in fata urgentei Brexitului, May a refuzat vineri sa demisioneze si si-a confirmat intentia de a demara "asa cum s-a prevazut, discutii cu privire la Brexit in doua saptamani", intr-o conversatie la telefon cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei.





May a repetat-o duminica, intr-un interviu pentru postul Sky News. Ea a negat ca este "in stare de soc" dupa pierderea majoritatii absolute, a sfidat indemnurile la demisie si si-a exprimat hotararea de a continua sa guverneze.





Ea a anuntat ca are un program incarcat in zilele urmatoare, inclusiv o reuniune cu Cabinetul, luni, si o intalnire cu presedintele francez Emmanuel Macron, marti, la Paris.





Noul Parlament britanic urmeaza sa se intruneasca marti, inaintea ceremoniei de deschidere solemne de luni, pe 19 iunie, data prevazuta totodata in vederea lansarii negocierilor Brexitului cu Bruxellesul.





"Rasist, sexist"





Cateva sute de persoane au manifestat sambata in apropiere de Downing Street, scandand "Rasist, sexist, anti-gay, DUP trebuie sa plece".





O petitie denuntand o "tentativa disperata si socanta de a ramane la putere" a strans aproximativ 700.000 de semnaturi.





In cadrul Partidului Conservator, Ruth Davidson, sefa conservatorilor scotieni, a cerut asigurari in cazul unui acord cu DUP cu privire la drepturile comunitatii lesbienelor, gay-lor, bisexualilor si transsexualilor (LGBT), in contextul in care se pregateste sa se casatoreasca cu partenera sa irlandeza.





"Sa fie clar: nu pentru ca accepta DUP sa ne sustina in chestiuni economice sau de securitate vom fi de acord cu programul lor", a comentat Michael Fallon, pastrat in functia de ministru al Apararii.





El a adaugat ca nu este vorba despre construirea unei coalitii formale cu DUP, ci de un acord care sa prevada sustinerea acestuia in voturile importante in Parlament, precum cel cu privire la buget, spre exemplu.





Dupa ce i-a pastrat in functii pe cei importanti ministri inca de vineri, Theresa May a procedat la noi numiri duminica, o remaniere de slaba amploare.





Damian Green, un coleg de universitate eurofil, a fost numit in postul de primsecretar de stat, un portofoliu de vicepremier.





Iar Michael Gove a fost numit la Mediu si Agrocultura, in contextul in care a fost destituit din postul de ministru al Justitiei, de catre May, in urma cu aproape un an de zile.





Tim Farron, liderul Partidului Liberal-Democrat, a treia formatiune britanica, a ironizat aceasta remaniere, care revine, in opinia sa, la "schimbarea sezlongurilor in timp ce Titanicul este pe cale sa se scufunde".