Lista ministrilor lui May

Premierul britanic Theresa May a dezvaluit componenta intregului Guvern, duminica, in care a operat putine schimbari, in contextul in care pozitia sa este fragila, dupa ce a pierdut majoritatea absoluta in alegerile legislative joi, relateaza The Associated Press, potrivit News.ro.





premier - Theresa May





primsecretar de stat (vicepremier) - Damian Green

cancelarul Trezoreriei - Philip Hammond

secretar-sef al Trezoreriei - Liz Truss

ministru de Externe - Boris Johnson

ministru de Interne - Amber Rudd

ministru insarcinat cu Brexitul - David Davis

ministrul al Justitiei si Lord Cancelar - David Lidington

ministrul Apararii - Michael Fallon

ministrul Afacerilor - Greg Clark

ministrul Muncii si Pensiilor - David Gauke

ministrul Educatiei si secretar de stat insarcinat cu Femeile si Egalitatea - Justine Greening

ministrul Sanatatii - Jeremy Hunt

ministrul Transporturilor - Chris Grayling

ministrul pentru Dezvoltare Internationala - Priti Patel

ministrul Comunitatilor si guvernarii locale - Sajid Javid

ministrul Mediului - Michael Gove

ministrul Culturii, Media si Sportului - Karen Bradley

ministrul insarcinat cu Irlanda de Nord - James Brokenshire

ministrul insarcinat cu Scotia - David Mundell

ministrul insarcinat cu Tara Galilor - Alun Cairns





Alte posturi





sefa Camerei Comunelor - Andrea Leadsom

sefa Camerei Lorzilor - Natalie Evans

secretar de stat la Interne - Brandon Lewis

Government Chief Whip - Gavin Williamson

procuror general - Jeremy Wright

presedintele Partidului Conservator - Patrick McLoughlin





Aceasta remaniere, de slaba amploare, reflecta pozitia slabita a lui Theresa May dupa alegerile legislative pe care le-a convocat pe cand era creditata in sondaje cu un scor zdrobitor si in urma carora si-a pierdut majoritatea absoluta de care dispunea in Legislativ.





Downing Street a anuntat vineri ca nu va remania principalele portofolii, in urma unor zvonuri, inainte de alegeri, potrivit carora Philip Hammond ar fi urmat sa fie dat afara din Guvern.