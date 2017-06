La Republique En Marche, partidul lui Macron, pe primul loc in alegerile parlamentare din Franta, cu 32,32%. Merkel il felicita pe Macron pentru "marele sau succes"

Cancelarul german Angela Merkel l-a felictat pe Emmanuel Macron pentru "marele sau succes".Si predecesorii lui Macron - Francois Hollande, Nicolas Sarkozy si Jacques Chirac - au castigat majoritati clare in alegerile pentru Adunarea Nationala, insa toti predecesorii actualului presedinte proveneau din formatiuni consolidate si cu o structura regionala puternica in Franta.Emmanuel Macron a fondat miscarea de centru En Marche!, denumita La Republique En Marche pentru alegerile parlamentare, in aprilie 2016. En Marche! este o entitate intre partid politic si miscare cetateneasca, alaturi de care, in doar un an, Emmanuel Macron a reusit sa castige alegerile prezidentiale si, acum, pe cele parlamentare.La Republique En Marche reflecta dorinta presedintelui pentru un nou tip de politica. Initial, aceasta miscare a fost respinsa de catre oponentii presedintelui drept o miscare de tineri activisti, care este lipsita de radacini reale.Emmanuel Macron le-a interzis candidatilor La Republique En Marche sa isi angajeze membri ai familiei, daca sunt alesi in Adunarea Nationala.De asemenea, toti parlamentarii formatiunii au primit interdictie din a actiona in calitate de consultanti in timpul mandatului din Parlament.