Congo: Peste 900 de prizonieri au evadat dintr-o inchisoare din nord-estul tarii dupa un atac armat/ 11 persoane au fost ucise

Aceasta este a patra evadare din Congo din ultima luna si subliniaza nivelul in crestere al nesigurantei, de cand presedintele Joseph Kabila a refuzat sa demisioneze la sfarsitul mandatului sau, in decembrie 2016.Guvernatorul provinciei North Kivu, Julien Paluku, a declarat ca atacatorii au folosit arme grele, ucigand opt gardieni. In orasul in care se afla inchisoarea, localitate unde opereaza mai multe militii, au fost instaurate restrictii de circulatie, potrivit declaratiilor date de Paluku.Aproximativ 4.000 de prizonieri au evadat luna trecuta dintr-o inchisoare de maxima securitate din capitala Kinshasa, in urma unui atac de care au fost gasiti vinovati membri ai unei secte separatiste.