UPDATE Franta: Formatiunea lui Emmanuel Macron a iesit victorioasa in primul tur al legislativelor, marcat de cea mai mica prezenta la vot din ultimele sase decenii

Kantar Public estimeaza ca pana la 49,5% din alegatorii francezi au votat in primul tur al legislativelor, in vreme ce prezenta la urne este fixata la 49% de catre un exit-poll Elabe.In 2012, primul tur al legislativelor a scos la urne 57,2% din alegatorii din Hexagon.De asemenea, aceste exit-poll-uri prezic cea mai mica prezenta la urne inregistrata in ultimele sase decenii de alegeri legislative din Franta.Ministrul de Interne a anuntat ca doar 40,8% din alegatori au votat pana la ora locala 17.00 (18.00 ora Romaniei), iar urnele s-au inchis la ora locala 19.00 (20.00 ora Romaniei) in cele mai multe localitati si au ramas deschise pana la ora locala 20.00 (21.00 ora Romaniei) in marile orase, inclusiv la Paris.Nu se poate prezice impactul absenteismului asupra rezultatelor, dar sondajele din ultimele saptamani preziceau o victoria clara pentru formatiunea de centru-stanga a presedintelui Emmanuel Macron.Televiziunea RTBF a prezentat primele exit-poll-uri dupa inchiderea urnelor in cele mai multe localitati franceze, care ii dadeau castigatori cu aproximativ 30% din voturi pe centristii de la La Republique En Marche.Les Republicains au reusit sa se claseze pe a doua pozitie, dupa ce au strans 19-20% din voturile exprimate in primul tur al alegerilor, fiind urmati cu 17% din sufragii de catre reprezentantii Frontului National.De asemenea, extrema-stanga a obtinut un punctaj bun si 12% din voturi s-au indreptat spre formatiunea prezidentiabilului Jean-Luc Melenchon, Franta Nesupusa.Peste 50.000 de politisti vor patrula in intreaga tara, care ramane sub stare de urgenta in urma atentatelor care au luat viata a 230 de persoane incepand cu 2015.Predecesorii Francois Hollande, Nicolas Sarkozy si Jacques Chirac au castigat majoritati clare in alegerile pentru Adunarea Nationala.Insa, toti predecesorii presedintelui veneau din formatiuni consolidate si cu o structura regionala puternica in Franta.La Republique En Marche reflecta dorinta presedintelui pentru un nou tip de politica. Initial, aceasta miscare a fost respinsa de catre oponentii presedintelui drept o miscare de tineri activisti, care este lipsita de radacini reale. Dar, formatiunea de centru-stanga va pune in joc 530 de candidati in alegerile legislative, dintre care cei mai multi nu au detinut niciodata o functie aleasa in Franta.Macron le-a interzis candidatilor La Republique En Marche din a-si angaja membri ai familiei, daca sunt alesi in Adunarea Nationala.De asemenea, toti parlamentarii formatiunii au primit interdictie din a actiona drept consultanti in timpul mandatului din Parlament.Peste 47 de milioane de alegatori sunt eligibili pentru a vota in prima runda a alegerilor legislative, iar Marine Le Pen spera ca parlamentarii Frontului National sa intre in forta in Adunarea Nationala.