Decizia privind ridicarea vizelor pentru ucrainenii care calatoresc in UE a intrat in vigoare

Duminica, 11 iunie, a intrat in vigoare decizia Consiliului UE privind ridicarea vizelor pentru cetatenii ucraineni ce intreprind calatorii pe termen scurt in 30 de tari ale UE si zonei Schengen.Presedintele slovac Andrej Kiska a declarat ca aceasta zi este una minunata atat pentru ucraineni, cat si pentru slovaci, si a indemnat Kievul sa nu se opreasca de pe drumul reformelor.Kiska a dat asigurari ca Slovacia va continua sa sustina parcursul Ucrainei de aderare la UE, "unde aceasta tara trebuie sa se afle". "Dragi vecini, bine ati venit in Europa!", a declarat presedintele Slovaciei.In primele ore dupa ridicarea vizelor, sute de cetateni ucraineni au trecut granita in tari membre ale UE, printre care si Romania. "Regimul fara vize se aplica. Consulii (Ucrainei) in Romania, Polonia, Slovacia si Ungaria ne anunta ca cetatenii ucraineni pot trece nestingherit frontierele tarilor din UE, doar pe baza pasapoartelor biometrice", se spune intr-un comunicat postat pe Facebook de Departamentul Consular al Ministerului de Externe ucrainean.