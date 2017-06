Donald Trump isi amana vizita de stat in Marea Britanie, de teama unor proteste (presa)

Citand un consilier, pe care nu-l numeste, din cadrul biroului din Downing Street al premierului May, care s-ar fi aflat in incapere la momentul discutiei, The Guardian scrie pe site-ul sau ca aceasta convorbire telefonica intre cei doi lideri a avut loc in ultimele saptamani.Purtatorii de cuvant de la Downing Street nu au fost deocamdata disponibili pentru comentarii, precizeaza Reuters.