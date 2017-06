Charlie Hebdo a publicat o caricatura in care Theresa May apare decapitata si a ironizat victimele de pe London Bridge

Sub titlul "Multiculturalism englez", pe prima pagina a noului numar apare o caricatura in care Theresa May isi tine capul la subrat, spunand: "Ce este prea mult este prea mult!".Un desen din interiorul revistei prezinta un grup de oameni ingroziti care alearga pe langa Big Ben - unul dintre ei tinand o halba cu bere. Ilustratia este insotita de mesajul: "Sfaturi pentru slabit de la Daesh (Statul Islamic)".Noul numar al revistei Charlie Hebdo a fost publicat la cateva ore dupa deschiderea poll-urilor alegerilor generale, marcate de atacuri teroriste in Londra si Manchester, in urma carora si-au pierdut viata peste 20 de persoane.Sambata noapte, trei atacatori au intrat cu o furgoneta in pietonii de pe London Bridge, inainte de a-i ataca pe trecatori cu mai multe cutite in zona Borough Market. Opt persoane si-au pierdut viata, in vreme ce alte 48 au fost ranite.Caricaturile au starnit furia mai multor utilizatori ai retelelor de socializare, care le-au numit "ingrozitoare"."Imi amintesc ca am sustinut Charlie Hebdo dupa atacul asupra lor, doar pentru ca ei sa ne ironizeze pentru atentatele care au avut loc la noi", a scris un utilizator Twitter, adaugand hashtag-ul "#LondonBridge".In ianuarie 2015, redactia revistei Charlie Hebdo din Paris a fost atacata, dupa ce fusese tinta unei serii de amenintari in urma publicarii unor caricaturi cu profetul Mahomed. In urma atacului au murit 12 persoane.Prima pagina a editiei Charlie Hebdo care a urmat atacului a prezentat un desen cu profetul Mahomed si mesajul: "Totul este iertat".Insa, caricaturile revistei au devenit si mai controversate dupa atentatul asupra redactiei, iar criticii spun ca aceasta este cauza pentru care tirajul publicatiei a scazut.Revista a starnit un val de indignare dupa ce a publicat o caricatura care infatisa cadavrul lui Aylan Kurdi - un copil sirian care a devenit un simbol puternic al crizei refugiatilor, dupa ce a fost publicata o fotografie cu trupul lui neinsufletit, adus de valuri pe o plaja.Acelasi desen a prezentat un grup de migranti cu aspect obscen care fugareau o femeie, avand limbile afara. Desenul a fost insotit de un mesaj care sugera ca daca ar fi trait, Aylan Kurdi ar fi devenit, la randul lui, un migrant asemanator celor din grupul reprezentat.Cativa simpatizanti ai revistei au spus atunci ca Charlie Hebdo a incercat sa satirizeze europenii care sunt de parere ca toti refugiatii si migrantii din Orientul Mijlociu si Africa de Nord sunt pradatori sexuali.