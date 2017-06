Filipine: Inca 13 soldati au fost ucisi in batalia pentru Marawi / Armata spune ca fratii care conduc gruparea jihadista Maute sunt probabil morti

In aceste conditii numarul celor din fortele de securitate ucisi a ajuns la 58, in bataliile pentru Marawi mai murind 20 de civili si peste 100 de luptatori rebeli.Putin cunoscuta grupare Maute s-a dovedit un inamic feroce in fata soldatilor mai numerosi si mai bine inarmati in cele aproape 3 saptamani de cand dureaza luptele.Armata filipineza a anuntat ca incearca sa elibereze orasul pana luni, Ziua Independentei in Filipine.Tot sambata armata a informat si ca cei doi frati Maute de la conducerea gruparii ce le poarta numele sunt probabil morti. “Inca asteptam confirmare. Inca sunt in curs de confirmare a informatiei, dar sunt indicii puternice in acest sens”, a spus un purtator de cuvant al armatei. Fortele speciale americane ajuta Fortele Armate ale Filipine lor pentru a pune capat atacului din orasul Marawi desfasurat de militanti aliati ai Statului Islamic, a declarat Reuters un purtator de cuvant al ambasadei SUA la Manila.