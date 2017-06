Presedintele Trump este pregatit sa raspunda "sub juramant" la declaratiile facute de Comey in timpul audierii din Senat

"Nu am spus asta", a declarat presedintele de la Casa Alba.De asemenea, acesta s-a aratat dispus sa relateze "sub juramant" despre perspectiva sa asupra discutiei private pe care a purtat-o cu James Comey.Daca ar minti "sub juramant", atunci presedintele ar putea sa fie condamnat pentru obstructionarea justitiei si inlaturat de la Casa Alba.James Comey a dezvaluit in timpul audierii ca presedintele american l-a indemnat in privat sa renunte la investigatia care-l privea pe fostul consilier prezidential pentru securitate nationala, dar s-a abtinut din a comenta daca este vorba despre obstructionarea justitiei in cazul lui Trump.Miliardarul republican a declarat ca nu a cerut un juramant de loialitate de la James Comey, o cerere considerata nepotrivita si care ar pune la indoiala independenta FBI."Abia il stiu pe om. Nu as spune ca vreau ca tu sa-mi juri loialitate. Cine ar spune asta?", a comentat Trump in timpul conferintei de presa tinuta cu Klaus Iohannis la Casa Alba, potrivit news.ro De asemenea, acesta s-a aratat dispus sa discute cu procurorul special numit de departamentul Justitiei pentru investigarea implicarii agentilor rusi in alegerile prezidentiale si a presupuselor legaturi dintre asociatii campaniei Trump si Moscova.Donald Trump s-a oprit din a-l acuza pe Comey ca a mintit "sub juramant" la audierea sa din Comisia de Informatii a Senatului.