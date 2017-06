Trump: Qatar a fost un finantator istoric al terorismului; ii cerem sa opreasca imediat finantarea

Donald Trump a precizat ca, la recenta reuniune a liderilor din state arabe si musulmane, acestia si-au exprimat ingrijorarea fata de modul in care Qatar sustine organizatii teroriste."Qatar a fost finantator istoric al terorismului, la nivel inalt. Acele natiuni au venit si mi-au spus despre infruntarea Qatarului privind acest comportament. A trebuit sa luam o decizie: pornim pe calea usoara sau trecem la actiuni dificile, dar necesare? Trebuie sa oprim finantarea terorismului. Am hotarat, impreuna cu secretarul de Stat Rex Tillerson, cu generalii nostri ca este timpul sa cerem Qatarului sa opreasca finantarea terorismului", a declarat Donald Trump la conferinta de presa comuna sustinuta la Casa Alba alaturi de Klaus Iohannis, potrivit news.ro.Trump a lasat de inteles ca si alte state ar putea fi sanctionate pentru sprijinul acordat miscarilor si ideologiilor teroriste. "Cer tuturor natiunilor sa opreasca imediat sprijinirea terorismului, sa nu mai invete oameni cum sa ucida alti oameni, sa nu le umple mintile cu ura si intoleranta. Nu voi numi alte tari, dar nu am terminat de rezolvat problema, insa o vom rezolva. Nu avem de ales", a spus Trump.Presedintele american a subliniat ca infrangerea ISIS si a altor organizatii teroriste este un obiectiv asumat inca din campania electorala. "Opriti finantarea, opriti propovaduirea urii si opriti crimele. Cerem Qatar si altor natiuni din regiune sa fac mai mult si mai repede (...) Sa speram ca va inceputul sfarsitului pentru finantarea terorismului, inceputul sfarsitului pentru terorism", a conchis Trump.Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Bahrainul si Egiptul si-au intrerupt, luni, relatiile diplomatice cu Doha, pe care o acuza ca intretine legaturi cu "organizatii teroriste si grupari sectare care cauta sa destabilizeze regiunea, intre care Fratii Musulmani, Daesh (acronimul arab al gruparii Statul Islamic) si Al-Qaida".Aceste tari, care-i reproseaza totodata Qatarului apropierea sa fata de Teheran, marele rival regional al Riadului, au impus de asemenea restrictii aeriene dure si si-au inchis frontierele terestre si maritime cu micul emirat bogtat in gaze naturale.Dupa atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 in Statele Unite, Arabia Saudita a fost de asemenea vizata de acuzatii potrivit carora a tolerat si chiar a sustinut grupari extremiste.