Donald Trump: Angajez SUA in privinta articolului 5 din Tratatul NATO

"Angajez Statele Unite in privinta articolului 5. Cu siguranta suntem acolo ca sa protejam", a spus el, intrebat de un ziarist roman cum vede ingrijorarile tarilor din flancul estic legate de actiunile Rusiei si daca SUA va actiona potrivit articolului 5 in cazul in care o tara NATO va fi victima unei agresiuni."Este unul dintre motivele pentru care doresc sa ne asiguram ca avem o forta foarte, foarte puternica, platind sumele necesare pentru a avea acesta forta", a adaugat Donald Trump.Ce prevede articolul 5 din Tratatul NATO:"Partile convin ca un atac armat impotriva uneia sau mai multora dintre ele, in Europa sau in America de Nord, va fi considerat un atac impotriva tuturor si, in consecinta, sunt de acord ca, daca are loc asemenea atac armat, fiecare dintre ele, in exercitarea dreptului la auto-aparare individuala sau colectiva recunoscut prin Articolul 51 din Carta Naiunilor Unite, va sprijini Partea sau Parile atacate prin efectuarea imediata, individual sau de comun acord cu celelalte Parti, a oricarei aciuni pe care o considera necesara, inclusiv folosirea forei armate, pentru restabilirea si meninerea securitatii zonei nord-atlantice".Agentia Reuters noteaza ca aceste declaratii vin in contextul in care aliatii SUA au fost ingrijorati luna trecuta dupa ce Donald Trump nu a confirmat, in cadrul unei reuniuni care a avut loc la Bruxelles, angajamentul SUA fata de acest articol 5.