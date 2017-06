Premierul May ii va pastra pe cei mai importanti cinci ministri in urma remanierii asteptate pe Downing Street

Amber Rudd a reusit sa-si pastreze la limita circumscriptia, dar multi parlamentari conservatori nu au avut parte de acelasi noroc in urma alegerilor anticipate convocate de premierul May pentru a-si intari majoritatea parlamentara si a-si consolida mandatul inainte de inceperea negocierilor pentru Brexit, potrivit news.ro.In schimb, premierul a pierdut majoritatea si a anuntat negocierea unei coalitii cu unionistii nord-irlandezi de la DUP, care sugereaza o implicare periculoasa a executivului central in situatia din Irlanda de Nord."Nu se vor mai face numiri in aceasta seara", a anuntat un reprezentat al biroului Theresei May.Inainte de alegeri, analistii politici sustineau ca May ar putea sa profite de oportunitatea de a-l elimina pe Hammon daca va obtine o majoritatea in Camera Comunelor.