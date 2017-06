Incidentul s-a produs in jurul pranzului in cadrul unui exercitiu naval al armatei bulgare in apropiere de litoral, la nord de portul Varna. Comandantul elicopterului, un Panther-565, a murit in urma ranilor.Exercitiul militar "Marea Neagra 2017", fara participare straina, are loc in perioada 5 - 9 iunie, participand 23 de nave, trei elicoptere si doua avioane.