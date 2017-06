Catalonia a stabilit unilateral data referendumului pentru ruperea de Spania

Incercarile anterioare de secesiune din Catalonia - o regiune bogata si cu populatie mare a carei capitala este Barcelona si care are propria limba - au fost blocate de guvernul conservator de la Madrid si de Curtea Constitutionala.“Intrebarea va fi '“Doriti sa devina Catalonia un stat independent sub forma de republica?'", a spus Carles Puigdemont, presedintele guvernului Cataloniei.El a afirmat ca incercarile de a ajunge la o intelegere privind data si formularea intrebarii cu guvernul de la Madrid au esuat si nu i-au lasat alta optiune decat sa ia decizia unilateral.Potrivit articolului 155 din constitutia spaniola, Madridul are puterea de a interveni direct in guvernul regional al Cataloniei, putand sa-l forteze sa renunte la referendum.Acest lucru s-ar putea face prin trimiterea de forte politienesti sau prin suspendarea autoritatii executivului regional.