Juncker: SUA si-au schimbat fundamental politica externa, Europa trebuie sa investeasca in apararea sa

"Statele Unite si-au schimbat fundamental politica externa inca inainte de venirea lui Donald Trump", a spus acesta, intr-o conferinta despre aparare si securitate desfasurata la Praga."Nu avem alta alegere decat sa ne aparam casa noastra (..) majorand efortul de aparare", a adaugat el. "Protectia Europei nu poate fi subcontractata", a adaugat el, referindu-se la Alianta atlantica.Presedintele Trump a iscat, prin anumite afirmatii, dar si taceri, temeri legate de solidaritatea SUA cu ceilalti membri ai NATO in cazul unui atac impotriva unui stat membru.Comisia Europeana a prezentat miercuri un proiect care isi propune mobilizarea a 5,5 miliarde de euro pe an pentru investitii in apararea europeana si a propus doua scenarii de integrare militara intarita a celor 27.Secretarul general adjunct al NATO, Rose Gottemoeller, dar si sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, au insistat insa asupra complementaritatii dintre NATO si UE in ceea ce priveste apararea Europei.