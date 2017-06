Peste un sfert din exporturile Republicii Moldova ajung in Romania

Principalul partener comercial al R. Moldova ramane Romania, unde au fost exportate marfuri in suma de peste 166 de milioane de dolari, in crestere cu aproape 20%. Pe locul doi se afla Rusia, urmata de Italia.In primele patru luni ale anului, peste 60 la suta din exporturile din Republica Moldova, in valoare de circa 430 de milioane de dolari au ajuns in tarile membre ale Uniunii Europene.Potrivit datelor Biroului National de Statistica, Republica Moldova a exportat in mare parte produsele industriale, produse alimentare si animalele viiCresterea exporturilor este una semnificativa in comparatie cu anul 2016, cand situatia economica a Republicii Moldova nu era tocmai buna. Cifra exporturilor din primele patru luni ale anului 2017 este mai mica cu peste o suta de milioane de dolari decat in aceeasi perioada a anului 2014, pana la criza din tara vecina.Statisticile mai arata ca importurile in Republica Moldova depasesc exporturile de doua ori si au constituit in primele patru luni ale anului peste 1.392 miliarde dolari.Aproape jumatate din importuri sunt din tarile UE.