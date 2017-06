Liderul laburist considera ca Theresa May ar trebui sa demisioneze: Partidul Conservator va asigura stabilitatea

"Ea a pierdut colegii conservatoare, a pierdut voturi, a pierdut sustinerea si increderea. Este suficient pentru ca ea sa plece si sa lase locul unui guvern cu adevarat reprezentativ", le-a spus Corbyn alegatorilor sai, vineri dimineata.In ce o priveste, Theresa May a declarat, imediat dupa realegerea sa in circumscriptia Maidenhead (vest), ca Partidul Conservator va asigura "stabilitatea" tarii dupa alegerile legislative de joi in care, conform primelor estimari, ar putea pierde majoritatea absoluta."Tara are nevoie de o perioada de stabilitate si, oricare ar fi rezultatele, Partidul Conservator va putea indeplini aceasta datorie si va asigura stabilitatea", a spus sefa guvernului de la Londra.Potrivit unei stiri EFE de vineri dimineata, dupa numararea voturilor in 550 din cele 650 de circumscriptii electorale, Partidul Conservator avea cu 20 de mandate in plus fata de laburisti, 253 fata de 233.