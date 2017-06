Klaus Iohannis se intalneste vineri cu Donald Trump, in prima vizita la Casa Alba a unui lider est-european dupa alegerea noului presedinte al SUA

Klaus Iohannis va fi primit la Casa Alba de catre Donald Trump la ora locala 14.00 (21.00, ora Romaniei). Dupa ce va semna in Cartea de Onoare, presedintele roman va avea convorbiri tete-a-tete cu Trump timp de zece minute. Ulterior, vor incepe convorbirile oficiale care vor dura pana la ora 15.05. Iohannis va sustine declaratii de presa pe tema intalnirii la ambasada romana de la Washington.Intalnirea cu Trump va fi precedata de o intrevedere cu seful diplomatiei americane, secretarul de Stat Rex Tillerson, intalnire ce va avea loc la ora locala 12.40, la sediul Departamentului de Stat.Convorbirile dintre Trump si Iohannis reprezinta finalul unei vizite prelungite a sefului statului roman in Statele Unite ale Americii.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la Washington, ca intalnirea pe care o va avea vineri cu presedintele SUA, Donald Trump, este ¬extrem, extrem de importanta¬ si ca, pe buna dreptate, lumea are asteptari mari, seful statului roman exprimandu-si increderea ca intrevederea ca decurge foarte bine."Este o intalnire extrem, extrem de importanta si, pe buna dreptate, lumea are asteptari mari. Eu imi doresc foarte mult sa avem un prim contact foarte bun cu presedintele Trump. Vreau sa il conving ca impreuna sa facem parteneriatul mai solid, mai profund", le-a declarat Klaus Iohannis jurnalistilor.Din agenda discutiilor, presedintele a mentionat problemele de securitate pe flancul estic si probleme economice. ¬Avem nevoie in continuare de investitori americani¬, a spus Iohannis, precizand ca va discuta cu presedintele SUA si multe alte lucruri care sunt cu siguranta pe agendele lor.Intrebat cum crede ca va decurge intalnirea cu Trump, presedintele Iohannis a raspuns: "Cu siguranta, va decurge foarte bine si sunt convins ca vom reusi sa abordam punctele importante de pe agendele noastre".Vizita presedintelui Klaus Iohannis in SUA a fost anuntata joi noapte. "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va efectua in perioada 4-9 iunie a.c. o vizita in Statele Unite ale Americii. Elementul central al acestei vizite este constituit de intrevederea oficiala a Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, cu Presedintele Statelor Unite ale Americii, domnul Donald J. Trump, in data de 9 iunie a.c", anunta un comunicat al Presedintiei, care preciza ca intrevederea "va fi un excelent prilej pentru a discuta perspectivele de aprofundare si extindere a Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite, pe toate palierele relevante, inclusiv in contextul in care in acest an se implinesc 20 de ani de la lansarea acestuia".Presedintele Klaus Iohannis a primit, luni seara, la Washington, distinctia Light Unto the Nations, oferita de Comitetul Evreiesc American, in semn de recunoastere pentru impactul international important in domeniul pacii, securitatii, democratiei, promovarii valorilor umane. A fost primul eveniment la care seful statului participa in cadrul vizitei sale in SUA."American Jewish Committee a evidentiat, in decizia de acordare a distinctiei, faptul ca a hotarat onorarea Presedintelui Klaus Iohannis pentru actiunea sa de ᅡlider dedicat intaririi democratiei si a statului de drept in Romania, (¬) pentru eforturile sale de a combate anti-semitismul si pentru a aprofunda legaturile dintre Romania si SUA, precum si intre Romania si Israelᅡ. Acordarea acestei distinctii a mai avut in vedere rolul tarii noastre in cadrul Uniunii Europene si al dialogului transatlantic, in mentinerea securitatii regionale si globale, dar si realizarile recent incheiatei presedintii-in-exercitiu romane a Aliantei Internationale pentru Memoria Holocaustului (IHRA)", informa Presedintia.Distinctia a fost prezentata, cu ocazia unui moment special, in cadrul Forumului Global, World Leaders Plenary. La Forumul Global, care s-a desfasurat in perioada 4-6 iunie a.c., au luat parte peste 2.500 de participanti din 70 de tari. ¬Light Unto the Nations¬ a mai fost acordata unor lideri marcanti, cum ar fi Cancelarul german Angela Merkel, Presedintele Frantei Nicolas Sarkozy, Presedintele Statelor Unite ale Americii Bill Clinton, precum si altor sefi de stat din Europa si America Latina.In a doua zi a vizitei sale in Statele Unite ale Americii, Iohannis s-a intalnit cu directorul CIA, Mike Pompeo, sefului statului roman aratand ca "Romania este un partener valoros pentru partea americana, in special datorita expertizei din regiunea Marii Negre, Balcanii de Vest si vecinatatea estica, inclusiv in ceea ce priveste amenintarile hibride de pe Flancul Estic al NATO".Potrivit Administratiei Prezidentiale, la intrevederea cu conducerea CIA presedintele Iohannis a transmis "aprecierea pentru excelenta si complexa colaborare dintre CIA si partenerii de intelligence din Romania, bazata pe incredere, deschidere si sprijin reciproc in arii de expertiza specifice, aspect ce intareste si mai mult Parteneriatul Strategic dintre cele doua tari"."Presedintele Romaniei a asigurat ca tara noastra intelege ca, inclusiv prin servicii de intelligence, sa actioneze ca un furnizor de securitate, pentru a contribui la eforturile internationale pe linie de securitate. La randul sau, conducerea CIA a evidentiat aprecierea pentru nivelul excelent al cooperarii cu partenerii de intelligence din Romania, care se regasesc in topul serviciilor de informatii din Europa cu care are relatii agentia americana, din punct de vedere al nivelului de incredere si al consistentei activitatii derulate. Presedintele Klaus Iohannis si directorul Mike Pompeo au avut, cu acest prilej, si un schimb de vederi pe teme politico-securitare de actualitate: combaterea terorismului (cu accent pe eradicarea Daesh in Siria/Irak), amenintarea balistica/nucleara nord-coreeana, solidaritatea transatlantica, precum si stabilizarea Afganistanului", transmitea Administratia Prezidentiala.De asemenea, in a doua zi a vizitei sale in SUA, Iohannis, a depus o coroana de flori la Monumentul Soldatului Necunoscut de la Cimitirul National Arlington. "Depunerea coroanei de catre presedintele Romaniei in cadrul unei ceremonii solemne a reprezentat un omagiu adus memoriei si eroismului personalului militar american angajat in sustinerea, cu pretul vietii, a pacii, libertatii si democratiei in Europa si in intreaga lume si a marcat recunoasterea sacrificiului suprem al generatiilor de militari americani cazuti pe fronturile din cele doua razboaie mondiale si din alte conflicte", informa Administratia Prezidentiala.Klaus Iohannis a sustinut, miercuri, o alocutiune la dezbaterea ¬Relevanta Parteneriatului Strategic Romania-SUA in actualul context international si de securitate¬, organizata de Heritage Foundation la Washington, in care a afirmat ca nu exista pentru tarile europene alternativa la NATO, aceasta fiind cea mai de succes alianta militara din istorie. Referindu-se la Rusia, care "incearca sa isi creeze propria sfera de influenta prin forta", Iohannis a spus ca este nevoie de dialog, dar "bazat pe o puternica descurajare".¬Romania a sustinut o cooperare stransa NATO-UE, pe baza complementaritatii. Nu exista alternativa la cea mai puternica si de succes alianta din istorie. UE poate contribui semnificativ construirea de capabilitati sprijinind cercetarea si dezvoltarea in zone precum securitatea cibernetica si energetica. O angajare mai substantiala a aliatilor europeni in apararea comuna nu trebuie sa duca la slabirea legaturii transatlantice¬, a declarat Klaus Iohannis.El a dat asigurari ca Romania va contribui la dezvoltarea relatiei transatlantice pe care o considera ¬pilonul central pentru stabilitatea intregului sistem international¬.Presedintele a subliniat ca NATO are de infruntat provocari in sudul si estul Aliantei care trebuie rezolvate intr-o maniera coordonata si coerenta. ¬In est, Rusia incearca sa isi creeze propria sfera de influenta prin forta, prin invadarea Georgiei, anexarea ilegala a Crimeii si militarizarea sa puternica, agresiunea in Ucraina de est, manevre militare la granitele NATO si influenta maligna din Balcani pana in Europa de Vest. In acest context, avem nevoie de dialog cu Rusia, dar bazat pe o puternica descurajare¬, a spus seful statului, adaugand ca acest lucru necesita nu doar unitate in interiorul Uniunii Europene, cat si in relatia dintre SUA si UE.Totodata, presedintele a evocat faptul ca Romania si Statele Unite, dupa 20 de ani de parteneriat strategic, au avut si au in continuare o viziune comuna in ce priveste problemele majore de securitate internationala.¬Ca un aliat de incredere, Romania isi face treaba. In acest an ne-am indeplinit obiectivul (...) asumat sub auspiciile NATO, de a aloca 2% din PIB pentru cheltuielile de aparare. Acest lucru ne face primul aliat pentru a atinge aceasta tinta in actualul mandat al Administratiei SUA si al celui de-al 6-lea membru NATO care o face. Sunt fericit sa mentionez ca aceasta a fost una dintre prioritatile de pe agenda mea, cand am preluat functia. Si a fost adoptata cu un sprijin politic unanim. Scopul nostru este de a mentine nivelul minim de 2% pentru cel putin un deceniu. Aceasta va permite Romaniei sa continue programe majore de achizitie, extinzand potentialul cooperarii pe termen lung si cu industria de aparare din SUA¬, a afirmat Klaus Iohannis.Joi, Iohannis s-a intalnit cu o serie de membri ai Congresului american, pe opt dintre ei decorandu-i cu Ordinul ¬Steaua Romaniei¬ in grad de Comandor pentru meritele lor deosebite in consolidarea relatiilor romano-americane.