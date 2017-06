Jeremy Corbyn reales parlamentar in circumscriptia sa din Islington North

Liderul laburist a castigat vineri dimineata cu peste 40.000 de voturi un al noualea mandat de parlamentar in circumscriptia londoneza Islington North. In ultimele alegeri generale, acesta a reusit sa castige circumscriptia traditional laburista cu 29.659 de voturi, noile rezultate sugerand popularitatea in crestere a lui Corbyn, transmite news.ro citand Sky News.

"Aceste alegeri au fost convocate de catre premier pentru a dobandi o majoritate mai mare, prin care sa-si afirme autoritatea. Aceasta campanie electorala s-a desfasurat in ultimele sase saptamani, iar eu am calatorit prin intreaga tara si politicile s-au schimbat", a declarat Corbyn in discursul de acceptare a victoriei din Islington North.

De asemenea, acesta a mentionat ca votantii s-au saturat de taierea cheltuielilor bugetare si de subfinantarea scolilor si spitalelor din Marea Britanie.

"Sunt mandru de rezulatele care vin in aceasta seara din intreaga tara - sunt voturi ale sperantei in viitor si reprezinta o respingere a austeritatii", a declarat liderul laburistilor la Londra.

Acesta a tinut sa le multumeasca voluntarilor care au numarat voturi intreaga noapte, precum si politistilor care au asigurat securitatea pe strazile londoneze dupa atentatul de pe London Bridge.