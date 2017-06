M. Britanie: 127 de laburisti si 111 conservatori vor intra in legislativ dupa numararea rezultatelor din peste 40% de circumscriptii

Autoritatile electorale au numarat pana in acest moment rezultatele din peste 40% de circumscriptii, iar 127 de pozitii au fost castigate de laburisti, in vreme ce alte 111 au revenit conservatorilor din Marea Britanie, transmite news.ro citand BBC.

Nationalistii scotieni au reusit sa castige pana in acest moment 17 pozitii, pierzand circumscriptii esentiale in fata conservatorilor si laburistilor, intre-un vot care este vazut de analisti drept impotriva unui nou referendum pentru independenta Scotiei.

Conservatorii Theresei May ar urma sa castige 322 de pozitii in noul legislativ, in vreme ce 261 de locuri le-ar reveni laburistilor lui Corbyn, potrivit proiectiilor prezentate de catre jurnalistii BBC.

Alte proiectii ii arata pe conservatori oriunde intre 305 si 328 de circumscriptii castigate in Marea Britanie.

Aceste rezultate sunt extrem de apropiate de primele exit-poll-uri, care sugerau ca conservatorii vor obtine 314 parlamentari, iar 266 de pozitii ar urma sa mearga spre laburistii lui Corbyn.

Sky News sunt ceva mai conservatori in proiectii, aproximand ca dreapta conservatoare ar putea sa obtina oriunde de la 308 la 328 de parlamentari in Camera Comunelor.

Alte institutii de presa arata ca ar putea sa existe doar 305 de parlamentari conservatori in urmatorul legislativ, un esec considerabil pentru premierul Theresa May.

Desi conservatorii vor avea cei mai multi parlamentari , aceste rezultate reprezinta un mare esec pentru premierul May, care voia sa-si intareasca pozitia si sa-si consolideze mandatul pentru negocierile de Brexit.

Conservatorii nu vor putea sa formeze singuri un nou executiv si vor trebui sa formeze o coalitie de guvernare, dar liberal-democratii si nationalistii scotieni nu s-au aratat prea incantati de posibilitatea sustinerii unui guvern condus de May.

Un blocaj politic in legislativ ar putea sa intarzie negocierile cu celalalte 24 de tari europene si iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

Laburistii au cele mai multe sanse sa reprezinta o opozitie puternica in timpul negocierilor de Brexit sau chiar sa formeze un nou executiv la Londra, avand in vedere ca-si doresc ramanerea pe piata unica europeana a Regatului Unit.