Marea Britanie: Primele exit-polluri ii dau castigatori pe conservatori, dar acestia pierd majoritatea absoluta

Potrivit unui exit-poll realizat de IPSOS MORI, Partidul Conservator al lui Theresei May, ar obtine 314 mandate in Parlamentul britanic, din totalul de 650, un scor insuficient pentru a constitui majoritatea absoluta, noteaza Reuters. "In cazul in care exit-pollul este corect, rezultatul constituie un dezastru pentru Theresa May. Dupa doar doi ani, ea a distrus majoritatea absoluta a conservatorilor jucand riscant pe cartea Brexitului", potrivit analistului CNN Jane Merrick.Lira sterlina a scazut semnificativ dupa anuntarea primelor proiectii legate de votul din Marea Britanie.Osborne, care a condus pana in urma cu o luna ministerul Finantelor, a declarat ca rezultatele indicate de primele exit-poll-uri sunt cu adevarat catastrofale, daca se dovedesc corecte, pentru conservatorii lui May, transmite Reuters, citata de News.ro."Sunt in primele momente. Este doar un exit-poll. Dar daca acest exit-poll se dovedeste corect, atunci vorbim de o catastrofa completa pentru conservatori si pentru Theresa May", a declarat Osborne.BBC declara ca rezultatul alegerilor cu privire la 76 de mandate este prea strans pentru a delimita carui partid vor fi distribuite.Principalul partid de opozitie, Partidul Laburist ar obtine 266 de mandate.Partidul Liberal-Democrat ar obtine 14 mandate, iar Partidul National Scotian 34 de locuri in Parlamentul britanic.Christiane Amanpour, fostul sef al Biroului Extern din Guvernul Marii Britanii, a declarat pentru CNN ca exit-pollurile nu sunt mereu corecte, dar daca acest exit-poll este, reprezinta "o lovitura puternica".Theresa May a organizat aceste alegeri "pentru a-si consolida pozitia...daca ea va avea o majoritate scazuta sau nu va avea majoritate, inseamna ca a esuat in implinirea obiectivului", a afirmat Amanpour.Ceea ce sugereaza acest exit-poll este faptul ca "starea populatiei este foarte imprevizibila", a declarat fostul sef al Biroului Extern.