Adam Schiff: Marturia lui Comey, dovada a interventiei lui Trump in ancheta privind presupusul amestec al Rusiei

Democratul Adam Schiff, membru in Comisia pentru Serviciile de Informatii, a declarat joi ca marturia fostului director FBI, James Comey, constituie proba pentru faptul ca presedintele Donald Trump a intentionat sa interfereze si posibil sa obstructioneze ancheta cu privire la posibilul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale, noteaza Reuters."Consider ca aceasta marturie constituie o proba a intentiei de a interfera si, posibil, de a obstructiona, cel putin o parte a investigatiei cu privire la Rusia, daca nu chiar mai mult", a declarat Schiff dupa ce Comey a depus marturie in fata Comisiei pentru Serviciile de Informatii din Senat.