Vladimir Putin: Senatorul republican John McCain traieste in "lumea veche"

Presedintele Vladimir Putin a afirmat ca senatorul republican John McCain, cunoscut pentru retorica sa anti-Kremlin, traieste "in lumea veche si ca Rusia si SUA ar trebui sa lucreze impreuna referitor la provocarile comune ale acestor state, noteaza Reuters.McCain a afirmat saptamana trecuta ca Putin este o amenintare mai mare la securitatea globala decat Statul Islamic si a avertizat ca Senatul va propune sanctiuni mai dure impotriva Moscovei din cauza presupusei interferentei in alegerile prezidentiale din SUA."Imi place senatorul McCain pana la un punct. Si nu glumesc. Il admir pentru patriotismul sau si sunt de acord cu consistenta sa in lupta pentru interesele tarii sale", a declarat Putin intr-un interviu acordat directorului de film Oliver Stone, inregistrat in februarie.Dar acesta a adaugat: "Oamenii cu aceste convingeri precum senatorul pe care l-ai mentionat inca traiesc in lumea veche. Si sunt reticenti sa priveasca in viitor, nu doresc sa recunoasca cat de repede lumea s-a schimbat".."