Comisia pentru Informatii a Senatului mai are multe de facut in ancheta Trump-Rusia dupa audierea lui Comey, apreciaza Burr

Presedintele Comisiei pentru Informatii a Senatului american a apreciat joi ca mai sunt multe de facut in ancheta acesteia, dupa ce l-a audiat pe fostul director FBI James Comey, relateaza The Associated Press. Senatorul Richard Burr a anuntat ca aceasta Comisie intentioneaza sa fie mai dura saptamana viitoare, cu procurorul special, care conduce o ancheta cu privire la activitatile Rusiei in timpul alegerilor americane din 2016. Burr a precizat ca obiectivul este sa se gaseasca modalitati de evitare a unor conflicte logistice cu persoane care urmeaza sa fie audiate si declaratii in audieri, potrivit news.ro.COMEY IL ACUZA PE TRUMP CA L-A DAT AFARA PENTRU A AFECTA ANCHETA TRUMP-RUSIAFostul director FBI James Comey a declarat in finalul audierii sale publice in aceasta Comisie ca el crede ca a fost concediat de presedintele Donald trump intr-un efort de a afecta ancheta Trump-Rusia. "Este un lucru important si nu doar pentru ca ma implica pe mine", a subliniat el. Consideratiile politice nu ar trebui sa influenteze activitatea FBI, a insistat el. Daca orice american a ajutat Rusia sa influenteze alegerile din 2016, "asta este un lucru foarte important", a apreciat Comey. El a spus, de asemenea, ca are incredere in faptul ca ancheta condusa de catre fostul director FBI Robert Mueller va fi aprofundata.

"PREOT BAGARET"

Comey a cautat in istorie o caracterizare adecvata interactiunilor sale cu presedintele Donald Trump.

El a evocat Evul Mediu in cursul audierii sale publice de joi.

Fostul sef al Biroului Federal de Investigatii le-a vorbit senatorilor din cadrul Comisiei pentru Informatii despre una dintre intalnirile sale cu Trump.

Comey a declarat ca presedintele si-a exprimat speranta ca el sa renunte la anchetarea fostului sau consilier pe probleme de securitate nationala Michael Flynn.

El a declarat ca acest lucru i-a amintit fraza "Nu ma va debarasa nimeni de acest preot bagaret?".

Comey se referea astfel la arhiepiscopul din Canterbury Thomas Becket, care a fost asasinat in 1170.

Regele Henry al II-lea ar fi spus aceste cuvinte, care au fost luate de oamenii sai drept un ordin de a-l asasina pe Becket.