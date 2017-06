Televiziunea Al Jazeera anunta ca un atac cibernetic masiv a lovit toate sistemele informatice si site-urile sale Reprezentantii Al Jazeera au anuntat joi noaptea ca incearca sa opreasca un atac cibernetic masiv asupra televiziunii qatareze, care a lovit toate sistemele informatice, site-urile si conturile de pe retelele sociale, conform News.ro.Acest atac cibernetic are loc dupa ce tarile arabe din zona Golfului au intrerupt relatiile diplomatice cu regimul qatarez si au condamnat televiziunea drept un instrument de propaganda al Dohei, transmite Reuters, citata de News.ro."Au existat tentative asupra securitatii cibernetice a Al Jazeera, dar noi le combatem si in prezent toate entitatile noastre sunt operationale", a declarat initial un angajat de rang inalt al televiziunii finantate de Doha.Ulterior, televiziunea a anuntat ca si-a inchis temporar principalul site din motive de securitate, in urma atacului masiv asupra sistemelor informatice Al Jazeera.Televiziunea este finantata in principal de regimul qatarez, unul dintre cele mai bogate din regiunea Golfului Persic.