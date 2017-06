Ucraina: Parlamentul afirma ca aderarea la NATO trebuie sa fie o prioritate a politicii externe a Kievului

"Pentru noi, a venit momentul sa afirmam clar in legislatia ucraineana dorinta Ucrainei de a se alatura NATO", a declarat inaintea votului presedintele Parlamentului, Anrii Parubii. Aceste amendamente au fost sustinute de 276 de deputati in timp ce 25 s-au pronuntat impotriva."Moscova examineaza in mod traditional tentativele de expansiune ale NATO spre granitele noastre cu neincredere si ingrijorare", a comentat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov."Apreciem ca acest lucru reprezinta o amenintare pentru securitatea noastra si echilibrul fortelor in regiunea eurasiana", a adaugat Peskov. Acesta s-a aratat insa sceptic in ceea ce priveste aceasta aderare, subliniind ca Ucraina este "o tara in care continua un razboi civil".In aceasta saptamana, Muntenegru a devenit al 29 stat membru al NATO, spre marea nemultumire a Moscovei, care considera orice extindere a NATO drept un semn de agresiune la adresa sa.